MARINA BANDINI

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio, a funerali avvenuti, i figli Stefano, Elisabetta con Gianluca, gli adorati nipoti Simone e Matteo, il cognato Roberto con Rita, le cugine ed i parenti tutti.18 marzo 2018Il cognato Lino Agrimonti, profondamente commosso, si stringe con affetto ai nipoti Elisabetta e Stefano per la perdita della cara mamma18 marzo 2018Ciao carissimarimarrai per sempre nei nostri cuori per il tuo grande affetto, per avere sempre condiviso con noi le gioie ed i dolori, per la tua forza d'animo, per avere trovato in te una seconda mamma.Un forte abbraccio ad Elisabetta e Stefano.Rosanna con Franco Ori.18 marzo 2018CiaoLa distanza chilometrica che ci divideva non è mai stata un ostacolo per il grande affetto, la stima e la riconoscenza che abbiamo sempre provato nei tuoi confronti.Ci mancherai tanto.Annalisa, Francesca e Marta Ori con le rispettive famiglie.18 marzo 2018