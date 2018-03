NELLA MORINI

I figli Antonietta, Lisetta, Giorgio con Fausta, Marco con Elisabetta, nipoti e pronipoti annunciano la morte della cara mamma e nonnadi anni 91I funerali si svolgeranno lunedì 19 marzo alle ore 9.45 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di San Lorenzo.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Bosco e presso la Sala del Commiato.Si ringrazia il medico curante dott. Paolo Zammarchi, il personale medico e paramedico della casa di cura Val Parma e centro cure progressive Coruzzi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 marzo 2018Ï Luciana, Agostino, Annalisa, MartinaÏ Carlo e CinziaÏ Franca, Enzo GandiniÏ Anna Scauri, Lucia Cattani e famigliaÏ Enrico e Mariuccia LandiniCi uniamo con affetto al dolore di Antonietta, Lisetta, Giorgio e Marco per la perdita della caraCarlo e Giuliana, Emanuele e Paola.18 marzo 2018Aldo e Marina sono vicini a Lisetta, Filippo e Luca per la perdita della cara18 marzo 2018La famiglia Piastra partecipa al lutto per la scomparsa della cara18 marzo 2018Marinella, Stefano e rispettiva famiglia sono vicini ad Antonia, Gabriele e Antonio per la perdita della cara18 marzo 2018Il tuo viaggio continua nella vita eterna, nella sfavillante luce del Signoree ci stringiamo a Lisetta, Gianluca e Filippo.Morena, Alessandra e Carla.18 marzo 2018Gli amici della Refri Group sono vicini a Barbara per la scomparsa della cara nonna18 marzo 2018