BRUNA BENVENUTI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Angela, Giuseppe con Luisella, Daniele con Cristina, i nipoti Alessio, Cecilia, Pietro e Annalisa e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 20 marzo alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.00 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 marzo 2018Ï Mariella e famigliaIl fratello Piero e Gian Carlo partecipano al dolore di Giuseppe, Angela e Daniele e rispettive famiglie per la perdita della cara18 marzo 2018Ciaosei stata come una nonna per me.Grazie di tutto.Salutami Mengo.Davide18 marzo 2018