CROCE

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cari GIANLUCA RAMAZZOTTI



Ne danno il triste annuncio la mamma Loredana, la moglie Federica, la figlia Agnese, il fratello Maurizio e parenti tutti.



Il funerale avrà luogo lunedì 19 c.m. alle ore 10 presso il Duomo di Colorno, indi si proseguirà per il Tempio di Cremazione di Valera.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Colorno, 18 marzo 2018



Ï Gianni, Antonio, Alessandra, Paolo, Paola Ramazzotti



Ï Famiglia Romano Savani



Ï Angela, Valter, Chiara, Guido



La morte è arrivata nella solitudine della casa.



La sorte volle che fu la figlia a dire addio al padre, nella primavera di un pomeriggio.



Addio PAPA'



Agnese. Colorno, 18 marzo 2018



Il Presidente Luca Cotti, il Direttore Alessandro Corsini, il Consiglio Direttivo e il personale tutto di Coldiretti e Impresa Verde Parma partecipano al lutto di Maurizio e famiglia per la perdita del caro GIANLUCA



e porgono le più sentite condoglianze. Parma, 18 marzo 2018



Zia Anna con Mauro, Beatrice con Massimiliano, Edda con Simone, Maria Grazia e Massimo si stringono forte a voi Federica e Agnese per l'improvvisa scomparsa del caro GIANLUCA Parma, 18 marzo 2018



I ragazzi della Quarta B Audiovisivi e Multimedia sono vicini con infinito affetto ad Agnese e Federica per la perdita del loro amato GIANLUCA Parma, 18 marzo 2018