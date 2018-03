CROCE

Ha lasciato i suoi amatissimi figli Anna Chiara, Marco con Sandra, Silvia, Elisa con Sandro e gli adorati nipoti Ludovica, Francesca, Linda, Vittoria, Alessandro e i piccoli Gabriele e Celeste ANNA MARIA MARTINELLI IN BUIA



Lo annuncia il marito Ferdinando.



Il funerale avrà luogo lunedì 19 c.m. alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16 per la chiesa di Corcagnano, indi al Tempio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di Corcagnano questa sera alle ore 20.30.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Non fiori ma eventuali offerte ai missionari saveriani. Corcagnano, 18 marzo 2018



Ï Scapuzzi Franco e famiglia



Ï Franco Borelli e figli



Ï Fam. Marianna Del Sante Lucchetti



Ï Benassi Claudio e famiglia



Ï Famiglia Angela Masala



Ï Masala Enrico e Mara



Ï Giuliana e Galliano



Ï Marisa e Giuliano



Ï Famiglia Bruno Catellani



Ï Simona Catellani e Roberto Marchesi



Ciao zia ANNA MARIA



ti ricorderò sempre col tuo dolcissimo sorriso.



Alessandra. Colorno, 18 marzo 2018



Dino e Gianna Martinelli, con le rispettive famiglie, partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di ANNA MARIA Parma, 18 marzo 2018



La famiglia Ferrari è vicina con gran affetto a Elisa, Sandro, Linda e Gabriele per la perdita della loro cara ANNAMARIA



e porgono le più sentite condoglianze a tutti i familiari. Parma, 18 marzo 2018



Franca, Fiorenza, Monica con le rispettive famiglie partecipano al dolore di tutti i famigliari per la triste perdita di ANNA Castelguelfo, 18 marzo 2018



Simona, Alberto e Paola ricordano con affetto la carissima ANNA



e partecipano sentitamente al dolore di tutti i familiari. Corcagnano, 18 marzo 2018



Ciao ANNA



come dimenticare la tua dolcezza e la tua sensibilità?



Ci uniamo con affetto al dolore dei familiari.



Gli amici dell'Avoprorit Vigatto. Corcagnano, 18 marzo 2018



Ci stringiamo con affetto al dolore di Nando, Marco, Elisa, Chiara, Silvia per la prematura perdita della cara ANNA



Ines, Tiziana, Franco, Nico, Manuela. Parma, 18 marzo 2018



Il male che ti ha strappato ai tuoi cari è rimasto nel tuo corpo, l'umanità che manifestavi con l'esempio resterà sempre nei nostri cuori.



Ciao ANNA



Angela Merighi e famiglia. Corcagnano, 18 marzo 2018



Amici e colleghi del turno «C» dei Vigili del Fuoco di Parma sono vicini a Marco per la perdita della cara mamma ANNA MARIA Parma, 18 marzo 2018



M. Luisa e Giorgio Serventi con Laura e Silvia sono vicini alla famiglia Buia per la grave perdita della carissima ANNA Parma, 18 marzo 2018



La famiglia Virzì partecipa con affetto al dolore di Elisa, Sandro, Linda e Gabriele per la perdita di ANNAMARIA Parma, 18 marzo 2018



I ragazzi, i genitori, gli allenatori del 2009 e del 2010 dell' U.S. Carignano si stringono al dolore di Sandra, Elisa e Gabriele per la morte di ANNA MARIA Carignano, 18 marzo 2018