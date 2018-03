ONORIO GATTI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il triste annuncio il figlio Gabriele con Marina e Lorenzo, il fratello Fabrizio con Carla, Silvia, Francesco, Filippo, Tommaso e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 20 marzo alle ore 10.00 partendo dalla casa degli anziani in via Aldo Moro 2 per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Le ceneri saranno poi tumulate nel cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico dell'R.S.A. di Collecchio e all'assistenza volontaria di Collecchio.Un grazie di cuore ai parenti e agli amici che gli sono stati vicino.19 marzo 2018Ï Fam. Enzo, Gino, Massimiliano MartinellliÏ Fam. Nello Delmonte