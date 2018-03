LINA GHISONI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Addolorati lo annunciano: il marito Carlo, i figli Beatrice con Giuseppe, Antonio con Cristina, i nipoti Rocco, Chiara e Eleonora, il fratello Dante, la sorella Anna e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 20 c.m. alle ore 15.30 in Cattedrale, provenendo dall'abitazione in Piazza Garibaldi, 26, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 marzo 2018