FAUSTO MANTOVANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il doloroso annuncio la mamma Anna, la moglie Cristina, i figli Maria Elena con Lorenzo e Federico con Gina, la cognata Silvia, la suocera Anna, i nipoti, i consuoceri unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 15.00 partendo dall'abitazione dell'estinto in Sissa via Prov.le 19 per la chiesa di Gramignazzo indi al cimitero di Trecasali.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante dott.ssa Gina Barabbani al dottor Vittorio Franciosi ed a tutto il personale di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un sentito ringraziamento vada inoltre al Dottor Pierpaolo Bacchini ed al Dottor Corrado Spaggiari per l'umanità e la premura dimostrate.20 marzo 2018Ï Maria, Giuliano BolsiÏ Luisa MordacciÏ Fam. Claudio AvanziniÏ Francesco Mazzolini e figliÏ Angelo Riva e figliÏ Daniela, Franco GelatiÏ Rita, Sonia, GabrieleÏ Anna e Silla GuareschiÏ Alda e Ivanoe CoperchiniAnna, Silvia, Beatrice con Giorgio Lorenzo e Giulia sono vicini con affetto a Cristina e famiglia per la perdita del caro zio20 marzo 2018La zia Gina con Michele, Samantha e Nicholas sono vicini ad Anna, Cristina, Federico ed Elena per la scomparsa del caro20-3-2018Partecipiamo al dolore di Cristina, Elena e Federico e della mamma Anna per la perdita diI cugini Eugenio ed Adriana con le rispettive famiglie.20-3-2018Luca e Matteo Bolzoni e collaboratori di Sirec Spa sono vicini a Cristina e famiglia per la perdita del caro20 marzo 2018Nello, Ida, Nando, Annamaria, Sergio, Antonella, Davide, Marta, Fabio, sono vicini a Anna, Cristina, Federico, Elena in occasione della scomparsa del caro20-3-2018Ciaoil tuo ricordo sarà per sempre vivo nei nostri cuori.Ci stringiamo con affetto ai familiari.Danila, Antonella e famiglie.20-3-2018Maria, Rino Boiardi, Cristina con Giancarlo partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del loro caro20 marzo 2018