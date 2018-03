CATERINA MEZZADRI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 97Ne danno il triste annuncio i nipoti Corrado con Luisa, Angela, Anna con Franco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 21 marzo alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in via Pezzani 27 per la Sala del Regno in via Mulino Fabiola Langhirano.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta Val Parma di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 marzo 2018