MARIO BERTOZZI

«Io sono la Risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà»(Gv. 11,25)La moglie Anna, i fratelli Don Pino, Adriana e Nina con le rispettive famiglie annunciano che il loro caroha raggiunto la pace del Signore.Pregheremo insieme nella parrocchia della Famiglia di Nazareth stasera alle ore 20.30.Il rito funebre si celebrerà mercoledì 21 marzo con partenza alle ore 14.45 dall'Ospedale Piccole Figlie per la stessa chiesa e proseguirà per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano di cuore la Lungodegenza Critica dell'Ospedale Maggiore e tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie per la competenza e la sensibilità dimostrate.20 marzo 2018Ï Elio Lucchi e fam.Ï Fausto Fochi e famigliaÏ Famiglia Giorgio BoschiÏ Fam. Angelo CavazziniÏ Sergio, Gemma e Fabio StocchiÏ Fam. Dolia FochiÏ Alberto, Daniela e Federica GiovanelliÏ Lorenzo e Annarita GiovanelliÏ Cristina Menoni e famigliaÏ Antonio e Patrizia CavazziniI nipoti Gian Marco con Mariateresa, Francesca, Amilcare con Cristina sono vicini alla zia per la perdita dello zio20 marzo 2018Il fratello Giancarlo con Maria Grazia si stringe con affetto alla sorella Anna per la perdita del caro20 marzo 2018Cristina, Corrado e famiglie sono vicini alla cara zia Anna per la perdita del caro20 marzo 2018Vittorio, Vanda, pronipoti e rispettive famiglie si stringono al dolore della zia Anna per la perdita del caro20 marzo 2018Carograzie per essere stato per noi una presenza preziosa e importante e per aver condiviso tanti momenti della nostra vita.Le tue nipoti Alessandra, Claudia, Susanna, Antonella e rispettive famiglie.20 marzo 2018Caroci mancherai, sei stato un esempio di generosità e positività.Enrica, Giovanna, Liliana, Roberto, Francesca, Chiara, Federica.20 marzo 2018Giorgio e Carla Catellani, rattristati, sono affettuosamente vicini a Anna per la perdita del caro20 marzo 2018Ubaldo, Maurizio, Vittorio e famiglie sono vicini ad Anna, Adriana, Don Pino e Nina per la scomparsa del carissimo20 marzo 2018Angelo e Camilla con Francesco ed Alice sono vicini ad Anna e famigliari per la perdita del caro20 marzo 2018Pietro, Fabio, Rina, Catia e Silvana ricorderanno per sempre la profonda dignità, la statura umana e la grande generosità del loro titolare20 marzo 2018A tecaro amico e fratello di una intera vita il mio ultimo saluto.Lanfranchi Antonio con Rina, Roberto con Francesca e Matteo, Franco con Lucia e Lorenzo.20 marzo 2018Don Domenico Magri, Franco Bortesi e Luigi Mazzoli partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Bertozzi per la perdita del caro20 marzo 2018Paola, Alberto con Gianna, Famiglia Cagna, sono vicini ad Anna, Adriana, Nina e Don Giuseppe in questo momento di dolore nel ricordo di20 marzo 2018Gli amici della «Martinella» Mina e Maurizio, Germana e Adolfo, Lidia e Umberto, Beatrice e Pippo, Lidia e Romano, Giovanna Manotti, Anna e Paolo, Maria Grazia e Bruno ricordando i bei momenti trascorsi insieme, piangono la scomparsa del carissimoe si stringono con affetto ad Anna e ai familiari tutti.20 marzo 2018Berceto, Pagazzano e Roccaprebalza, partecipano al dolore del loro Parroco Don Giuseppe e dei suoi famigliari per la morte del fratello20 marzo 2018La corale parrocchiale di Berceto e la sua organista sono vicini a Don Giuseppe, in questo momento di dolore per la morte del carissimo fratello20 marzo 2018Partecipiamo sentitamente al dolore di Anna e di tutti i famigliari per perdita del caroRomano, Silvana, Marco e Vittoria.20 marzo 2018Carlo Nicoli con Pier Luca e Michele partecipa al dolore della famiglia per la morte dell'amico20 marzo 2018