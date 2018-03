SERGIO MARCHETTI

Dopo lunga malattia ha lasciato i suoi caridi anni 88Ne danno il doloroso annuncio la moglie Lilliana, il fratello Franco con Silvana, la cognata Carla, i nipoti Barbara, Umberto e Gabriele con le rispettive famiglie unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Viarolo ove alle ore 14.45 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero (arrivo ore 16).Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante Dott.ssa Luisa Benecchi ed a tutto il personale di Villa Gaj Corradi di Trecasali per l'assistenza e le cure profuse.21 marzo 2018Ï Gabriella, Ernesto e Egidio LosiÏ Gabriele GallinganiÏ Famiglia Stocchi GianniÏ Luisa Vaia FarinaÏ Fam. Giorgetto GiuffrediÏ Fam. MariglioniÏ Famiglie Meli-SabbioniCi uniamo con tanto affetto al dolore di Liliana e dei famigliari per la perdita del caroLa sorella Carla, i nipoti Anna e Paolo con le rispettive famiglie.21 marzo 2018