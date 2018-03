ELDA AVANZINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio il figlio Giancarlo con Vesna, la nipote Alessia con la piccola Greta e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 22 marzo alle ore 10.30 partendo dalle Sale del Commiato Ade in Viale Villetta 31/a per la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Rosario in via Isola, indi per il Cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico della «Villa di Riposo Ramiola» per le amorevoli cure prestate.21 marzo 2018CiaoManuela, Eugenio, Sara, Loredana, Massimiliano e Valentina.21 marzo 2018Sergio, Evasio, Simona e famiglie sono vicini a Giancarlo e famigliari per la perdita di21 maggio 2018