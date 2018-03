VALERIO CAVALCA

Dopo una vita di dura e instancabile dedizione al suo lavoro che era la sua passione, e alla sua famiglia che era la sua vita si è spento improvvisamente il nostro amatoLo annunciano con profondo dolore la moglie Gianna, le figlie Nicoletta con Luca, Roberta con Claudio, gli adorati nipoti Alberto e Maria Chiara, il fratello Florio con Gabriella, Matteo e Simone, la cognata Fernanda con Carlo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 22 marzo alle ore 11.00 partendo dalle Sale del Commiato Ade in viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista in via Anna Frank, proseguiranno per il cimitero di Vigatto.La camera ardente presso le Sale del Commiato Ade saranno aperte da oggi mercoledì 21 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.21 marzo 2018Ï Famiglia Del Sante LandiniÏ Angela e Gianni Saccò e figlieNel dolore e nel pianto per questa scomparsa traiamo forza dal ricordo vivo di come eri: intraprendente, energico, instancabile, creativo, gioviale, talentuoso, amante della vita.Carocosì ti vogliamo ricordare, con tanto affetto e amore.Figlie e nipoti.21 marzo 2018I cugini Roberto, Liliana, Maria, Giorgio, Giuliana, Stefania e Gabriele con le loro famiglie sono vicini nel dolore a Gianna, Nicoletta e Roberta per la scomparsa di21 marzo 2018Afra e Ave salutano con tanto affetto il cuginoe si uniscono al dolore dei famigliari.21 marzo 2018Filippo e Matteo partecipano al dolore di Nicoletta e dei suoi famigliari per la perdita del caro21 marzo 2018Stefania e famiglia si stringono con affetto a Roberta e famiglia per la perdita del caro papà21 marzo 2018Nel dolore di questo giorno, ci uniamo con un profondo abbraccio, alla sofferenza di Roberta, Gianna, Nicoletta e famigliari, nel ricordo del carouomo ricco di talento ed estro.Claudia, Carlo Alberto, Alessandro ed Alberto.21 marzo 2018Francesca e Benedetta sono vicine a Roberta e famiglie per la perdita del caro21 marzo 2018Andrea, Barbara e Serena; Andrea, Chiara e Nicola si stringono a Nicoletta e famiglia in questo doloroso momento per la scomparsa del caro21 marzo 2018Mi unisco al dolore della signora Gianna, di Nicoletta e Roberta in questo triste momento per la scomparsa del caro signorGabriella e famiglia.21 marzo 2018Virginio, Francesco Carloni e famiglia si stringono affettuosamente al dolore di Nicoletta e famiglia per la perdita del caro papà21 marzo 2018Francesca, Susanna e Carlo sono vicini a Gianna, Nicoletta, Roberta e Florio in questo momento di grande dolore per la perdita del loro caro21 marzo 2018Rita, Dina e Stefania sono vicine a Roberta e Nicoletta e rispettive famiglie per la perdita del caro21 marzo 2018Cara Roberta, ti sono vicina in questo triste momento per la perdita del papàLaura.21 marzo 2018I collaboratori Claudio Colla e Bruno Vecchi ricordano con immutata stima e riconoscenza il maestro21 marzo 2018