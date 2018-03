MARIA ADELE INZANI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Fabrizio, Stefano, Ivan, le nuore, gli adorati nipoti Filippo, Asia, Max e Andrea ed i parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi stesso alle ore 14.30 nella chiesa di S. Giovanni in Contignaco, partendo dall'Ospedale di Vaio, indi proseguirà per la cremazione.Si ringraziano fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.21-3-2018La Zacobi Spa e tutti i suoi dipendenti e collaboratori con la Profumeria Charmant srl sono vicini a Stefano e famiglia in questa dolorosa circostanza e porgono le più sentite e sincere condoglianze per la scomparsa della cara21 marzo 2018Bruno Ortalli e Tiziana, Sergio Ortalli, Stefania Ortalli e famiglie, sono vicini in questo triste momento a Stefano, Ivan e Fabrizio Borroni e famiglie e partecipano commossi al dolore per la perdita della cara mamma21 marzo 2018