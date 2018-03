GIANNINO MEZZADRI

«Godi in Dio, anima cara, la pace dei giustie conforta su questa terra chi tanto ti ama.»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il doloroso annuncio la moglie Mina, la sorella Dina, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 22 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in Parma viale Villetta nr. 16 per la chiesa di Vicomero, indi si proseguirà per il cimitero di Baganzola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa di S. Benedetto, via A. Saffi in Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al cugino Dott. Gian Paolo Pizzarotti, ai Dottori Lorenzo Brambilla, Linardis e a tutto il personale infermieristico della Casa di Cura «Città di Parma» per le cure prestate.Per visite la Sala del Commiato è aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.21 marzo 2018Ï Paolo e Maurizia ContiÏ Famiglia RivaÏ Claudio e MartaÏ Attilio e Valter RavazzoniÏ Emilio e Tiziana RizziÏ Giancarlo Borettini e famigliaÏ Giacomo Mainardi e fam.Ï Lidia CampaniniÏ Ilva Guasti BenecchiÏ Vilma Mora e famiglieÏ Viviana e Brenno SaccaniÏ Famiglia Renato VescoviÏ Officina Mirri e CocconcelliÏ Zoni Vania e famigliaÏ Fam. Remo AzzaliÏ Andrea e Massimo MeliCiaoil tuo ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori.Si stringono con affetto alla cara Mina.La sorella Graziana con Uldarico, i nipoti Paola con Paolo e Chiara, Alessandro con Lorenzo e Alice.21 marzo 2018Vanna e Luigi, Alberto e Federica con Matilde e Matteo, Massimo ed Anna con Gian Luigi, si stringono con affetto al dolore di Mina per la perdita dell'amato21 marzo 2018Ricordiamo con affetto e gratitudine il caroper la sua cordialità.I cugini unitamente ai famigliari partecipano al dolore di Mina.Ives, Luigina, Carla, Tazio, Stefano, Elvira, Suor Luigina, Giuliana, Roberta, Alice e Mariella.21 marzo 2018Addolorato per la perdita del fraterno cuginostringo Mina in un grande abbraccio.Mino Cremaschi e famiglia.21 marzo 2018Siamo vicini a Mina per la perdita del caroGino, Aldo, Redento ed Elisa.21 marzo 2018Luciana Benecchi addolorata piange insieme a Mina e a Dina la perdita del carissimo21 marzo 2018Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci tutti dell'Motoclub Parma partecipano al lutto dei famigliari per la perdita di21 marzo 2018Titolari e dipendenti della Marchesi srl si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro21 marzo 2018Gino, Dante, Giuseppe, P.Angelo, Oliviero, Claudio della Motorettifica Officina sono vicini alla signora Mina per la perdita del caro21 marzo 2018Grazie «capo», per tutto quello che ci hai insegnato.I suoi ex dipendenti: Andrea, Filippo, Gabriella, Giancarlo, Giovanni, Giuseppe G., Giuseppe M., Ilaria, Ivan, Leonardo, Lorena, Luca M., Luca M., Luca M., Marcello, Marta, Paolo, Sandra, Sergio, Vanda.Siamo vicini alla signora Mina e famiglia per la perdita del signor21 marzo 2018Baruchelli Florio, Daniele e Luca con rispettive famiglie sono vicini alla famiglia Mezzadri per la perdita del caro21 marzo 2018Titolari e dipendenti della ditta F.lli Salti Autoricambi, partecipano al lutto della famiglia Mezzadri per la scomparsa del caro21 marzo 2018Titolari e maestranze della ditta Autofficina 2000 si uniscono al dolore della signora Mina per la perdita del caro21 marzo 2018Partecipiamo al dolore della signora Mina per la perdita del caroGianni, Giulietta, Stefano e Michele Pasetti.21 marzo 2018Il Circolo Amici di Carzeto partecipa commosso al dolore della moglie Mina per la perdita del caro21-3-2018<+T>Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Mina nel ricordo dipersona speciale amata e stimata da tutti.<+T>Valeria, Cesare, Francesca, Maurizio e Laura.21 marzo 2018<+T>Umberto Pellegrini e figli si uniscono al dolore di Mina per la scomparsa del carissimoamico nella vita e colonna portante del Kartdromo di S.Pancrazio oltre che Presidente del Parma Karting Club.21 marzo 2018<+T>Le famiglie Bisi e Tosi si uniscono al dolore di Mina, Dina e familiari per la perdita del caro21-3-2018<+T>Carla Ziveri e figli partecipano con tanta tristezza al dolore di Mina e famigliari per la scomparsa del loro caro21 marzo 2018<+T>Leandro, Silvana, Luciano, Cinzia,. Luca, Sauro, Silvia partecipano al dolore di Mina e Dina per la scomparsa del caro21 marzo 2018<+T>I soci di AutoClub sinceramente commossi partecipano al dolore di Colombina per la perdita del caro21 marzo 2018<+T>Carissimosei stato un grande amico, hai saputo affrontare le difficoltà della vita ed affermarti nel mondo dei motori che tanto amavi.<+T>Sarai sempre nelle nostre preghiere.<+T>Alla tua adorata moglie Mina ed ai famigliari tutti, siamo vicini con tanto affetto per la gravissima perdita.<+T>Luisa ed Angelo, Silvana e Romano, Luisa e Renato, Loretta Ceci, Gabriella Ferretti, Maria Rosaria ed Angelo, Oriella e Rocco, Germana e Giuseppe.21 marzo 2018