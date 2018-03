LAURA MAESTRI

Ci ha lasciatodi anni 89Lo annunciano con dolore i figli Fausta con Roberto, Franco con Marilena, Marco, Andrea con Francesca, gli adorati nipoti Giulia, Giacomo, Bianca, Licia, Pietro e Lorenzo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 22 marzo con partenza alle ore 13.45 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Giovanni Battista indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento all'amica Lella per l'affetto e le attenzioni e a Maria per le cure prestate.21 marzo 2018Elisabetta con Michele, Tommaso e Giacomo piangono la carae sono vicini ai figli.21 marzo 2018Laura e Lanfranco Viani stringono in un forte abbraccio Fausta, Franco, Marco e Andrea per la perdita della cara mamma21 marzo 2018Ciaola ricorderemo con affetto.Lella, Bettina, Rosa, Federico, Carlotta e Corrado.21 marzo 2018Il Dott. Conforti Gian Paolo e Antonella e i collaboratori dello Studio sono vicini a Franco e Andrea in questo momento per la scomparsa della signora21 marzo 2018