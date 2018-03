ALESSIO PETTENATI

E' mancatodi anni 89Con profonda tristezza lo annunciano la moglie Adua, i figli Giuseppe, Vinicio, Alessia con rispettive famiglie, gli adorati nipoti Giada, Emiliano, Aurora, Maria, Ambra, cognati, nipoti, parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 23 c.m. alle ore 10 partendo dalla Casa Protetta di Langhirano per la chiesa di Zibana.Questa sera alle ore 20.30 nell'Oratorio di Isola si reciterà il S. Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.22 marzo 2018Ï Giuseppe Cadossi e fam.Ï Giuliano Schianchi e famigliaÏ Toti e AngeloÏ Giorgio BariliÏ Famiglia Sandrino BocchiÏ Angelo, Paola, Giulia BeriniÏ Carla e figliÏ Fam. DoglioliÏ Caterina, Luciano, MicheleCiaobuon viaggio.Ci mancherai.Giada, Emiliano, Aurora, Maria, Ambra.22 marzo 2018CiaoGuido, Presidia, Gino, Conchi.22 marzo 2018Il nostro più caro abbraccio allo zioGianni, Fiorenza, Giorgio, Luisa, Giovanna.22 marzo 2018I cugini Antonio, Luigino, Ginetto, Francesca, Antonia, Giordana, Francesco, Annalina, Giuseppina con rispettive famiglie partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro22 marzo 2018Sonia, Miriam, Lella, Daniela, Manuela, Michela e Federica sono vicine ad Alessia e familiari per la perdita del caro papà22 marzo 2018La Squadra Cinghiale La Carobbiese di Tizzano partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro22 marzo 2018I ragazzi del gruppo Castaldini e Store 41 sono vicini ad Alessia e famiglia per la perdita del papà22 marzo 2018Vilma, Cristian, Rosanna, Marzio, Susi, Gabriella, Nicoletta e Gigi partecipano con affetto al dolore di Vinicio e famigliari per la perdita del caro papà22 marzo 2018