GIULIO MAGNANI

Ci ha lasciatoLo annunciano la moglie Catia, il figlio Marco con Alessandra e Sofia, la sorella Adriana, la suocera Lella, il cognato Carlo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 24 marzo alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato in Viale Villetta 16 per la chiesa di San Leonardo indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.23 marzo 2018Ï Famiglia CanutiElisabetta, Marco, Sandra, Aldo, Milena, Claudio si stringono con affetto a Catia e Marco in questo momento di grande dolore per la perdita del caro23 marzo 2018Gli amici del Servizio Organizzazione di Viale Mentana partecipano al dolore dei familiari diricordandolo con grande affetto.23 marzo 2018Maurizio Negri con la moglie Josie con i fratelli Anna, Alessandra e Massimo partecipano al dolore di Marco e Katia per la perdita del caro23 marzo 2018