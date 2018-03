EDDA BERSELLINI

Dopo lunghe sofferenze è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 78Lo annunciano con profondo dolore il figlio Simone, la sorella Anna con Mauro, cognati, cognata e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 24 marzo partendo alle ore 14.00 dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Vicopò, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alle care Violetta, Adriana e a tutte le carissime amiche e amici per il prezioso sostegno e aiuto.23 marzo 2018È mancata una grande donna, mamma e moglie coraggiosaLa piangono insieme a Simone, Beatrice con Massimiliano, Bianca e Mattia, Federica con Agnese, Maria Grazia, Massimo e Stefano con Eleonora.23 marzo 2018La famiglia Mazzoli, Eros, Anna, Paolo ed Elisa è vicina a Simone per la perdita della cara mamma23 marzo 2018Il CDA e tutti i colleghi della Cooperativa Sirio si stringono con affetto a Simone per la perdita della cara mamma23 marzo 2018La compagnia della Briscola è vicina a Simone per la perdita della mamma23 marzo 2018Il Gruppo Avis S.Lazzaro-Lubiana e Postelegrafonici sono vicini a Simone Mazzoli per la scomparsa della cara mammanostra stimata volontaria.23 marzo 2018Gli amici Mauro e Lilli, Giuliano e Rosanna, Luca e Noella, Salvatore e Adele, Oreste e Lucia, Gianfranco, Stefano e Sergio sono vicini ad Anna e Mauro per la perdita della cara23 marzo 2018il tuo ricordo sarà sempre vivo in noi.Con l'affetto di sempre.Luisa, Ugo, Silvana, Gianni, Franca, Tonino, Paola, Ivo e Anna.23 marzo 2018Ï Claudia Banchini Pantano