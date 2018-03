MARISA LAURINI

Dopo una vita dedicata al lavoro ed ai suoi cari ha terminato la sua esistenza terrena ed ha raggiunto la pace eterna del Signoredi anni 81Con dolore l'annunciano il figlio Luciano, la sorella Anna, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati sabato 24 c.m. alle ore 10 nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore, partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Vaio e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglie.Il S. Rosario sarà recitato questa sera, venerdì alle ore 20.30 nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.Un doveroso ringraziamento al Dott. Brianti e a tutto il personale del Reparto Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Vaio.Un particolare ringraziamento al medico di famiglia Dott. Giancarlo D'Angelo per la sua professionalità e la sua gentilezza.Grazie di cuore alla signora Maria.23 marzo 2018Bruna, Angelo e Giorgio Stecconi partecipano costernati al dolore dell'amico Luciano per la scomparsa della carissima madre signoraricordandone l'indimenticabile figura.23 marzo 2018I soci e i collaboratori di A Riva La Machina sono vicini a Luciano per la triste scomparsa della cara mamma23 marzo 2018