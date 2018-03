CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari IDA FECCI VED. CARRA



Ne danno il triste annuncio Lino con Margherita, Andrea e Giulia, Angela con Luciano, Daniele e Francesca, i fratelli Natalina e Peppino, le cognate, i pronipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo oggi sabato 24 marzo alle ore 14.00 nella chiesa Parrocchiale di Vianino, indi al cimitero locale.



Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.



Un ringraziamento particolare alla signora Jane per le amorevoli cure prestate e la pazienza dimostrata. Vianino, 24-3-2018



Ï Fam. Pini Antonio



Ï Fam. Valeria e Gabriele Pellegrini



Ï Squadra Monte Carameto



Luigi, Patrizia, Andrea, Stefano ed Elena sono vicini ad Angela e famiglia per la perdita della cara mamma IDA Varsi, 24 marzo 2018



Partecipiamo con affetto al dolore di Angela, Lino e rispettive famiglie per la perdita della cara IDA



Palmira con Monica, Daniela e famiglie. Varsi, 24 marzo 2018