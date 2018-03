LUISA BELLETTI

Serenamente è tornata alla Casa del Padredi anni 91Ne danno il doloroso annuncio i figli Italo con Rosa e Paola con Mirco, i nipoti Massimo, Ilenia con Antonio, Ilaria con Dario e gli adorati Pietro, Luca ed Ettore, fratello, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 24 marzo alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Piantonia indi al cimitero di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Umberto Cavazzini ed alla cara Olga.24 marzo 2018Ï Famiglia Meteori Maurizio e DonataUmberto ed Elisabetta con Chiara, Anna Maria e Francesco sono vicini a Italo, Paola e alle loro famiglie nel ricordo affettuoso della cara zia24 marzo 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Gruppo Medaglie d'Oro ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Paola Taverna per la perdita della madre24 marzo 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce la propria collaboratrice Paola Taverna per la perdita della madre signora24 marzo 2018I colleghi Amilcare e Paolo partecipano commossi al dolore dell'amico Italo per la perdita della cara mamma24 marzo 2018