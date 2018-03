LUISA BARBIERI

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio le figlie Paola e Daniela, il genero Roberto, il nipote Raffaele, le sorelle, il fratello, i cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì, 26 marzo alle ore 14.00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa di Vigatto, indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20,30 nella chiesa di Vigatto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Eugenio Tampieri, agli amici Franca, Roberta, Enrico e Teresa.24 marzo 2018Ï Renata, Fulvia e SoniaÏ Mariella, Sandra e MariapaolaÏ Franca Trauzzi e famigliaÏ Bruno Trauzzi e famigliaÏ Elvezia e Roberto BorchiniÏ Amelia e famiglia Signifredi LucaConcetta e Nilde con i figli e rispettive famiglie sono vicine a Paola e Daniela per la perdita della cara mamma24 marzo 2018Sentite condoglianze dai fratelli Venturini e rispettive famiglie per la perdita della cara24 marzo 2018