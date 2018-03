CROCE



«Nessuno muore sulla terra, finchè vive nel cuore di chi resta»

Circondato dall'amore della sua famiglia è tornato alla Casa del Padre STEFANO CONCARI



Ne danno l'annuncio Paola, Leo ed Andrea, Mimmo con Nicoletta, Marco, Luisa e Federico; Enio ed i parenti tutti.



I funerali saranno celebrati lunedì 26 c.m. alle ore 14.30 nella Chiesa di Santa Maria in Castellina e nel locale Camposanto saranno tumulate le sue spoglie.



Il Santo Rosario sarà recitato Domenica 25 c.m. alle ore 20.30 nella medesima chiesa.



Per volontà di Stefano non fiori ma eventuali offerte al F.A.R.D. di Castellina.



La famiglia ringrazia il medico curante Dott. Agostino Donetti e tutto il personale dell'Hospice «Piccole Figlie di Parma».



Un grazie di cuore agli amici Dott. Beppe Finzi e Giuseppe Marino per l'aiuto prestato. Soragna, 24 marzo 2018



Ï Giuseppe ed Elisabetta, Francesca e Lorenzo



Ï Umberto e Fiorella Bertini



Ï Mariateresa, Eugenio, Elisabetta, Enrico Dioni



Ï Gino, Marco, Monica e Paolo Orsi



Ï Ivonne, Claudio e Doriana



Ï Mario e Livia Lagomanzini



Ï Rastelli Renato, Luisa, Rosanna, Tiziana, Patrizia, Giovanni



Tutte le colleghe e colleghi di lavoro di Paola si uniscono al dolore della famiglia per la grave perdita del loro caro STEFANO Samboseto di Busseto, 24-3-2018



I titolari della Nuova Garbo Press, Franca e Luciano, sono vicini a Paola e figli per la perdita prematura del loro caro STEFANO



e porgono sentite condoglianze. Samboseto di Busseto, 24-3-2018



La tua voglia di vivere e il tuo coraggio illumineranno la nostra via.



Ciao STEFANO



Tato, Marzia e Alessandro. Soragna, 24 marzo 2018



Che il dolore diventi gioia, la tristezza allegria e l'amore resti per sempre amore.



Ciao STEFANO



Nicoletta. Castellina, 24 marzo 2018



La Società e i ragazzi del Fontacalcio, partecipano al lutto dei famigliari per la perdita di STEFANO CONCARI Soragna, 24 marzo 2018



I viaggi più belli sono quelli che si sa da dove partono ma non si sa dove portano.



Buon viaggio STEFANO



Simona, Serena, Luca. Soragna, 24 marzo 2018



Con affetto ci uniamo all'immenso dolore dei familiari per la perdita del caro STEFANO



Corrado con Lilies, Claudio con Marta e famiglie. Soragna, 24 marzo 2018