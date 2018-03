BONFIGLIO SCHIVAZAPPA

E' mancatoGeom.Ne danno il triste annuncio Andrea, Mariateresa, Margherita e Giovanna.I funerali avranno luogo lunedì 26 c.m. alle ore 9 presso il Duomo di Parma, indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18 presso il Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla signora Elena e al Dr. Giuseppe Ciamprone per la premurosa cura prestata in questi anni.24 marzo 2018Ï Famiglia Giovanni e Ivonne SchivazappaÏ Rosa FedeleÏ Fam. Castagnetti- BertinelliLa cognata Ione Zoni con le famiglie di Gianni, Giuliano e nipoti sono vicini ai figli Giovanna e Andrea per la perdita del caro papà24 marzo 2018Alessandro con Cristina, Riccardo e Sophie si stringono ad Andrea, Maria Teresa e Margherita e porgono le più sincere condoglianze per la perdita del caro signor24 marzo 2018Andrea e Anna Lisa, profondamente addolorati, si uniscono con affetto al dolore di Andrea per la scomparsa del caro papà24 marzo 2018Il Presidente Giovanni Zaccanti, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Parmacotto S.p.A. partecipano al lutto del Dott. Andrea Schivazappa e dei famigliari tutti per la dolorosa perdita del signor24 marzo 2018Le Direzioni di Parmacotto S.p.A. e il Personale tutto esprimono profondo cordoglio e vicinanza al Dott. Andrea Schivazappa e alla famiglia per la scomparsa del caro papà, signor24 marzo 2018Andrea Foschi, Giorgio Picone e tutti i collaboratori dello studio Picone Foschi & Associati, nell'apprendere la triste notizia, partecipano commossi al dolore che ha colpito Andrea e famiglia per la scomparsa dell'amato papà24 marzo 2018La famiglia Marturano partecipa al lutto del Dott. Andrea Schivazappa per la perdita del caro papà, signor24 marzo 2018Dario e Cristina, Giovanni e Antonella, Andrea, Romano e Stefania sono affettuosamente vicini ad Andrea, Mariateresa e Annarita in questo momento di grande dolore per la perdita del loro caro24 marzo 2018Carla, Patrizia, Enrico, Eleonora e Nicola sono vicini ad Andrea, Mariateresa e Margherita per la perdita del nonno24 marzo 2018Gli amici Cristina e Dario Bertolini, Antonella e Giovanni Bertolini, Antonella e Alberto Cacciani, Michele e Fabio Chiaffi, Nadia e Guido Cocconi, Rossana e Gigi Ravella, Ilaria e Silvano Soavi, Patrizia e Giorgio Zallari, commossi partecipano al dolore di Andrea, Maria Teresa e Margherita per la scomparsa del caro24 marzo 2018Gaia e Francesco sono vicini ad Andrea e famiglia per la perdita del caro papà24 marzo 2018