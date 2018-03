ALBERTO BOTTARELLI

Ci ha lasciato serenamentedi anni 88Lo annunciano la moglie Ines, il figlio Pier Aldo con Angela, i nipoti Matteo con Chiara, Francesca e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 marzo alle ore 9.30 partendo dall'abitazione per la chiesa di Fontevivo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fontevivo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il dottor Massimo Baistrocchi per le cure prestate.Ringraziamo Adina, che è stata una amica, una sorella e una mamma: oltre alle parole contano i fatti, l'amore, la cura e il supporto che tu ci hai regalato ogni giorno.25 marzo 2018Ï Elio e famiglia PessiniÏ Fam. Luisa AdorniLa famiglia Porcari è vicina a Ines e famigliari per la perdita del caro25 aprile 2018