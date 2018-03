ELVES CATELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano i figli Valeria con Luigi e Massimo, Alberto con Mariella e Alessandro, i cari pronipoti Jacopo e Clara, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 marzo alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Ognissanti, indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie speciale alla cara Tamara per le amorevoli cure prestate.25 marzo 2018Ï Francesca RicaldiÏ Adalberto e MichelaÏ Antonio e PinaÏ Luciana e GianniGli amici Gino e Anna sono vicini a Alberto e Valeria per la perdita della mamma25 marzo 2018Roberta, Pietro, Lilly, Claudio, Paola, Giorgio e Franca abbracciano affettuosamente gli amici fraterni Valeria e Alberto per la scomparsa dell'adorata mamma25 marzo 2018