ADRIANA CASA

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio il figlio Claudio con Renata, gli adorati nipoti Gianluca e Claudia con Sergio e il piccolo Francesco, Fabrizio, Silvia e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 27 marzo partendo alle ore 11 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Marco in via Confalonieri 4 indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 26 marzo alle ore 20.15 presso la stessa parrocchia.Un particolare ringraziamento al Dottor Bayda, a Sandra ed Elena per le amorevoli cure prestate.25 marzo 2018Ï Emanuela e GiuseppeÏ Roberta Bezzi e famigliaCarla, Carlo, Renato, Emanuela con le famiglie partecipano al dolore di Claudio e famiglia per la perdita della cara25 marzo 2018Rossana, Marco e Renzo con Matteo, Sara, Martina e Michele sono vicini a Claudio, Renata e famiglia per la scomparsa della cara25 marzo 2018Giulia e Luisa sono vicine a Claudio e famiglia nel ricordo affettuoso della cara mamma25 marzo 2018Fabrizio con familiari e Silvia, partecipano al dolore di Claudio per la perdita della mamma25 marzo 2018