ANTONINO LANZAFAME

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Rosaria, i figli Paolo con Enza, Francesco con Roberta, Massimiliano con Federica, gli adorati nipoti Antonio con Melissa, Alessia, Samuele, Giulia, la sorella Maria con Piergiorgio e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 27 marzo alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Croce indi per il cimitero di Marore.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia la Dott.ssa Galli e la Dott.ssa Landini del reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore per le loro amorevoli cure.

Ï Sergio e Ivana Rossi
Ï Lalla e Cesare
Elena, Betty, Sandro, Luisa Lanzafame si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro

I colleghi della Ferrari Group e non, si stringono a Massimo e famiglia per la perdita dell'amato babbo

Raimondo Crescini e famigliari commossi sono vicini a Rosaria e figli per la perdita di
uomo molto buono.
Ciao Nino.

I condomini del Condominio Monica partecipano al lutto di Sara, Paolo, Francesco, Massimiliano e famigliari per la perdita del caro