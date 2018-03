RINA MONTANINI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Angelo con Raffaella, Davide con Marlene, i nipoti Corrado, Cristian e Camilla.I funerali avranno luogo martedì 27 marzo alle ore 9.15 partendo dalla Casa di Riposo Villa Ramiola per la chiesa di San Benedetto (P.le S. Benedetto angolo con via Saffi) ove alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della struttura Casa di Riposo Villa Ramiola per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.25 marzo 2018La cognata Franca con il figlio Alberto Montanini si stringono ad Angelo e Davide per la perdita della cara mamma25 marzo 2018La cognata Rina con Angela, Gianluca, Francesco e Martino sono vicini ad Angelo e Davide per la perdita della cara mamma25 marzo 2018Con grande affetto ci uniamo all'immenso dolore di Angelo e Davide per la perdita della loro amata mammaFamiglia Morelli.25 marzo 2018Soci, amministratori e dipendenti di CDM Tecnoconsulting e Pivotal Italia, partecipano al dolore di Davide Cantoni e famiglia per la perdita della cara mamma25 marzo 2018Sentitamente commossi partecipiamo al dolore di Davide e famiglia per la perdita della cara mammaAntonio Riso e Nadia, Antonio Carta e Ilaria.25 marzo 2018