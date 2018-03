ESTERINA ABLONDI

Sei volata lontano, dove desideravi andare da tanto tempo, ma resterai per sempre qui vicino a noi.di anni 77Con profondo dolore lo annunciano il marito Carlo, le figlie Nadia con Aldo e Martina, Patrizia con Daniele e Filippo, la sorella, il cognato, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 marzo alle ore 14.45 partendo dalla casa di cura Piccole Figlie per la chiesa di San Polo di Torrile indi al Tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Polo di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Coperchini, alle infermiere domiciliari di Colorno, al dott. Musolino, al dott. Bacchini e a tutto il personale del reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un ringraziamento a tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie e a Verginia e Nada per le amorevoli cure prestate.25 marzo 2018Ciao carasorella, cognata, zia.Con tanto affetto conserviamo il tuo dolce ricordo.Maria Luisa, Tiziano, Monica unitamente a Fabio, Gianluca e Andrea con rispettive famiglie.25 marzo 2018Luisa, Aldo e Daniele sono vicini a Nadia, Patrizia e famigliari nel ricordo della cara25 marzo 2018Ciaoporteremo sempre nel nostro cuore i bellissimi momenti passati insieme.Un abbraccio a zio Carlo, Nadia e Patrizia.Maura, Anna e Tiziana.25 marzo 2018Giulia, Giorgetta e Gigliola con le rispettive famiglie partecipano sentitamente al dolore di Nadia, Patrizia e Carlo per la perdita della cara25 marzo 2018La Direzione e i colleghi della Filter Center in questo triste momento sono vicini a Nadia per la scomparsa della signora25 marzo 2018CiaoSiamo vicini al dolore di Carlo, Nadia e Patrizia.Da Luigi e Maria.25 marzo 2018Nella, Nadia, Giuseppe con Marilena e famiglie si stringono affettuosamente a Carlo, Nadia e Patrizia per la perdita della cara25-3-2018