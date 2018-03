ENRICHETTO ANNONI

«Una persona da cui prendere esempio......per forza, il coraggioe per aver avuto sempre il sorriso..»E' mancatodi anni 73Ne danno il triste annuncio la moglie Tina, i figli Emanuela, Maria Chiara, Stefano con Ilena, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 27 alle ore 9 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Bogolese (ore 9.30 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Bogolese.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al personale medico e para-medico del Reparto Angiologia dell'Ospedale Maggiore di Parma ed a tutti i volontari della CRI di Sorbolo per la disponibilità dimostrata.Vada inoltre un grazie di cuore al personale tutto della Casa di Riposo «Villa Amadei» ed alle infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo per il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.25 marzo 2018Ï Gianni e Iliana MaraniÏ Fam. Boni GiancarloÏ Famiglia Basso AttilioÏ Brenno Terenziani e famigliaÏ Massimo, Andrea AllodiÏ Fam. Italo BelicchiÏ Emanuele, Franco PretiÏ Famiglia MontiÏ Rita, Luca, FedericaÏ Fam. Alfredo LudergnaniÏ Martini Luigi, Deanna ed UmbertoÏ Martini Giacomo, Samanta, Erica e AliceÏ Martini Paola, Francesco e LorenzoÏ Fam. Valerio Allodiil tuo ricordo sarà sempre vivo in noi. Con l'affetto di sempre, Antonietta, Dorando, Orietta e famiglie.25 marzo 2018I cugini Mariuccia, Alberto, Renzo, Luciana, Carlo e famiglie si uniscono al dolore della moglie e dei figli per la scomparsa di25 marzo 2018Gli amici Allo, Afro, Borto, Dallo, Gnagno, Bovo, Omar, Paldo, Pes, Picciotto, Solio, Tapiro, Toso si stringono a Stefano e famiglia per la scomparsa del papà signor25 marzo 2018Con affetto un abbraccio a Chiara e famigliari per la perdita del caroLiviana, Lorenzo e famiglia.25 marzo 2018I soci, i dipendenti ed i collaboratori del Caseificio Sociale Bassa Parmense sono vicini alla famiglia Annoni per la scomparsa del caro25-3-2018Ale e Mello sono vicini al caro amico Stefano e famiglia per la perdita dell'adorato papà25 marzo 2018Tutto lo staff del Caffè 47 è vicino all'amico Stefano per la scomparsa del papà25 marzo 2018Alessandro Poma e famiglia stringe in un forte abbraccio la Maestra Maria Chiara e famigliari per la perdita del caro papà signor25 marzo 2018