ALBERTO ZANCHETTI

Ieri, 24 marzo ci ha lasciatoLo annunciano addolorati i figli Silvia con Oscar e Arianna, Mario con Cristina e Alberto, Giorgio con Luisa, Giovanni e Giacomo.La sua presenza sempre intelligente, attenta ed affettuosa come padre, nonno e scienziato sarà sempre viva come esempio in tutti noi.25 marzo 2018Con profonda commozione e grande rimpianto Enrico, Maria Giovanna e Maria Pia Arrigoni, con i loro familiari, partecipano con affetto al dolore dei cugini Zanchetti per la scomparsa del carissimo, indimenticabileProfillustre scienziato, di cui ricordano le elevate doti morali e intellettuali e la fraterna amicizia.25 marzo 2018