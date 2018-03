LUCIANO BERTOZZI

E' mancato all'affetto dei suoi cariDottordi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Laura, la figlia Lucia con Giuseppe, i nipoti Michele, Marco e Maria Laura, il fratello Fausto e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 13.45 dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di San Giovanni Battista, proseguendo per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 marzo 2018Ï Corrado Zardi e famigliaÏ Nera, Sandra, Carlotta e ChiccoÏ Famiglia CavatortaPaolo, Dina e Silvia piangono con Laura, Lucia, Fausto e le loro famiglie la perdita del caro cugino26 marzo 2018Chiara, Marta, Nicoletta e Patti sono vicine a Lucia e famiglia per la perdita del carissimoCiaoMichi, Marco, Lala.26 marzo 2018Elena con Lucio e Cristina, Carmen, Nello, Maria Teresa ed Alessandro sono vicini a Laura e Lucia per la perdita del caro26 marzo 2018Josè e Nando Rosselli si stringono commossi a Laura, Lucia e famiglia nel dolore per la scomparsa del carissimo26 marzo 2018