GIUSEPPINA ALBERICI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Giancarlo, i figli Lorenzo con Diana, Mauro con Barbara, i nipoti Nicolò, Mattia, Manuel, Giada ed Emanuela, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 27 marzo alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Cristo Risorto indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del Reparto U.T.I.C. dell'Ospedale Maggiore per la cure prestate.26 marzo 2018Ï Fam. Aldo MusiariLa sorella Maria con le figlie Patrizia e Monica e i famigliari sono vicini a Giancarlo, Lorenzo, Mauro e famiglia in questo doloroso momento per la perdita dell'amata26 marzo 2018Il fratello Vincenzo con Adriana e la figlia Elsa e famiglia sono vicini a Giancarlo e figli in questo doloroso momento per la perdita dell'amata26 marzo 2018Il fratello Romano con Vilma e il figlio Pietro e famiglia sono vicini a Giancarlo, Lorenzo, Mauro e famiglie per la perdita della cara26 marzo 2018La sorella Luisa con i figli Miriam e Stefano e famiglie sono vicini a Giancarlo, Lorenzo e Mauro e famiglie in questo triste momento per la perdita della cara26 marzo 2018Con affetto e tanta tristezza un caloroso abbraccio a Giancarlo, Lorenzo, Mauro e famigliari per la scomparsa dell'amatissimaGli amici: Angelo e Marcella, Aldina e Luigi, Cesonia e Enzo, Ebe e Enzo, Luigi e Gabriella, Maria e Bruno, Cinzia e Massimo, Natalina e Viginio.26 marzo 2018