NORINA MAGRI

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Renato, i figli Paola, Massimo con Sabina, gli adorati nipoti Alice e Mattia, il fratello Pasquale, la sorella Maria, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 27 marzo alle ore 8.45 partendo dalle Piccole Figlie per la chiesa del Buon Pastore (zona Crocetta), indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Si ringraziano la Dott.ssa Francesca Pucci del reparto Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma ed il Dott. Gian Paolo Bacchini per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.26 marzo 2018Ciaograzie per tutto quello che ci hai insegnato e per tutto l'affetto che ci hai dato.Sarai per sempre nei nostri cuori.Alice e Mattia.26 marzo 2018Carissimagrazie di tutto.Cognate e nipoti Codeluppi.26 marzo 2018I cugini Italo, Domenico, Anna, Mauro con rispettive famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara26 marzo 2018