ALBERTINA BARILI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il triste annuncio il figlio Gianluca con Viola, fratelli, sorelle e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 27 marzo alle ore 14.15partendo dalla Sala del Commiato C.O. Fin via Carrega 12/a per la Chiesa parrocchiale di Collecchio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa Chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Salsi Roberto per le amorevoli cure prestate.27 marzo 2018Ï Francois e LidiaGigliola, Andrea e Carmen sono vicini a Gianluca per la perdita della cara mamma26 marzo 2018In questo triste momento, il condominio Parco 1 è vicino a Gianluca per la perdita della cara mamma26 marzo 2018