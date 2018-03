BRENNO TERENZIANI

Improvvisamente è mancatodi anni 90Ne danno il triste annuncio le figlie Raffaella con Stefano, Simona con Maurizio, gli adorati nipoti Arianna, Mattia con Marcella, Kevin con Malvina, il cognato Gino con Maria, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 28 alle ore 9,45 partendo in auto dall'abitazione, in strada Chiozzola 35, per la Chiesa di Bogolese (ore 10,00), indi si proseguirà per il Cimitero di Sorbolo.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa di Bogolese.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.27 marzo 2018Ï Montanari fratelli e famiglieÏ Franceschi Ugo, AnnaÏ Fam. Carletto, Alessandra PagliaroÏ Fam. Bordini RiccardoÏ Fam. Taddeo, Gabriella TedeschiÏ Fam. Franco, Emanuele PretiÏ Famiglia MontiÏ Fam. Belicchi ItaloÏ Tedeschi Lorenzo, Alessia, Riccardo, AlessandroÏ Famiglia AnnoniÏ Fam. Gianluca BragazziÏ Alessia, Emanuela, Massimiliano Peri e famiglieÏ Gianni, Utille, Sonia BelliniÏ Fam. Pieraldo CollaÏ Fam. Angela MontaniniÏ Fam. Ferrari RaffaelloÏ Famiglia Baroncini FulvioÏ Famiglia Boccaletti MauroÏ Fam. Raffaello AzzaliÏ Irene Terenziani, Maurizio e LorenzaÏ Giuseppe Riva e famigliaÏ Lorenzo Mazzani e famigliaÏ Luca Bertozzi e famigliaÏ Terenziani AnnaÏ Terenziani LucaÏ Terenziani DavideÏ Orlandelli Giancarla in TerenzianiÏ Fam. Gianni MaraniÏ Leopoldo, Roberta, Umberto, Paolo Campanini e famiglieÏ Vanda, Edies e Iller PretiGrazieper tutti gli insegnamenti che ci ha dato.Sarai sempre al nostro fianco.Ti vogliamo tanto bene.Simona e Raffaella.27 marzo 2018Ciao nonnoMattia, Kevin e Arianna.27 marzo 2018Un grande abbraccio con affetto a Simona e familiari per la perdita del caro papàGiovanna, Franco, Elena, Massimo e figli.27 marzo 2018Claudio con Cinzia, Eleonora e Leonardo, Giovanni con Anna, Francesca e Luca, sono vicini a Simona per la perdita del caro27 marzo 2018Michele e Monica sono vicini all'amica Simona per la perdita del papà27 marzo 2018I titolari ed i dipendenti della Torneria Meccanica Cosmi partecipano al dolore di Simona e familiari per la scomparsa del caro27 marzo 2018È stato il 1° Cliente di papà Nello negli anni 40 e lo era ancora adesso.Ci mancherà tantoSiamo vicini alla famiglia in questo triste momento.Enrico e Mara Biacchi con Fabio Delporto.27 marzo 2018Partecipi al dolore della famiglia nel ricordo del caro signorsentite condoglianze.Luciano, Maura, Federica, Daniele Marmiroli insieme a tutti gli operatori Metalcontrol.27 marzo 2018Gli amici Viviana, Fernanda e Valentino, Luciana e Giorgio, Donatella e Aldino, Tatiana e Massimo sono vicini in questo triste momento a Simona e Raffaella per la perdita del caro papàe porgono sentite condoglianze ai familiari.27 marzo 2018Luciana e Giorgio, Letizia e Nicola con Sofia e Alice con Karim si stringono forte a Simoma, Raffaello e familiari per la scomparsa del caro27 marzo 2018Bruno Tinterri con Laura e Giuliana si stringe con immenso affetto a Simona e Raffaella per la perdita improvvisa del caro papà27-3-2018La famiglia Allodi Valerio si unisce al dolore di Simona e Raffaella per la perdita dell'amico27 marzo 2018Le più sentite condoglianze a Simona, Kevin e Raffaella per la perdita del caroDaniela e Simone Carbognani.27 marzo 2018