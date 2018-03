Ci ha lasciato il nostro carodi anni 43Ne danno il triste annuncio il papà Bruno, la mamma Miranda, Barbara con il piccolo Michele, il fratello Massimo con Stefania, suoceri e parenti tutti.Mercoledì 28 marzo alle ore 20.30 nella parrocchia di Langhirano verrà celebrata la Messa in suffragio di Marco Bottazzi.Con successivo annuncio saranno comunicati ora e data dei funerali.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La famiglia ringrazia di cuore tutto il personale del Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma.27 marzo 2018Ï Ciro ed Ermes UbaldiÏ Paolo, Luciano, Gabriella MarazziÏ Enrichetta, Sonia, Serena e Giordana Puglia e famiglieÏ Giovanni Cerati e fam.Ï Fam. Valter, Fabrizio DelbonoCiaoti ricorderemo sempre.Zio Piero, Germano, Nadia ed Elisa.27 marzo 2018Caroti ricorderemo sorridente e allegro sulla tua bicicletta.Sei stato un esempio di tenacia e determinazione.Veglia sui tuoi cari a cui ci stringiamo in questo momento di grandissimo dolore.Zii Veraldo e Ivana con Cristina, Stefania, Roberta e le rispettive famiglie.27 marzo 2018I dipendenti della Parma Sale sono affettuosamente vicini a Massimo e familiari per la perdita del caro27 marzo 2018CiaoStaff e amici del Bar 52.27 marzo 2018Gli amici di Moragnano stringono in un forte abbraccio Miranda, Bruno, Barbara, Michele e Massimo per la scomparsa del loro caro27 marzo 2018I compagni di classe, insegnanti e genitori sono vicini a Michele e famiglia per la perdita del caro27 marzo 2018Nicola Ghirardi con Lisa, Luca e Giacomo si uniscono al dolore di Massimo e familiari per la perdita del caro27 marzo 2018Con affetto un caloroso abbraccio a Miranda, Bruno, Massimo, Stefania, Barbara e al piccolo Michele per la dolorosa perdita del caroMariella, Fabrizio, Tonino, Ceo, Gina, Mino e famiglie.27 marzo 2018Romano con Brunella e Stefano unitamente a Bianca si stringono nel dolore a Miranda e famiglia per la scomparsa del caro27-3-2018