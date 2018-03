BRUNO ZILIANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Lo annunciano i fratelli, le sorelle, le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 28 marzo alle ore 9.15 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/A per la chiesa di Eia, indi al cimitero di San Rocco di Solignano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 marzo 2018Ï Luisa e Cesare TedeschiÏ Famiglie Cudia Luciano e GiuseppeÏ U.S.D. Eia ClubÏ Spedalini Luigi e RaffaellaÏ Fam. Carpena Franco, Giovanni, SergioÏ Fam. Arbucci GiuseppeÏ Fam. Carpena GiulianoÏ Fam. Pierantonio BorellaÏ Rino e Miranda PizzettiÏ Attilio MoraÏ Ada e SaraÏ Stefano e Silvana MezzadriÏ Alice CostaÏ Fam. Oreste MonicaÏ Giancarlo GandiniÏ Fam. Egidio CollaÏ Fam. Vincenzo e Manuel BadalottiCi stringiamo con un grande abbraccio ai famigliari per la perdita del caro amicoFamiglie Pizzacchera.27 marzo 2018Le più sentite condoglianze per l'improvvisa perdita del caroFamiglia Rosanna Danilo Donatella Ghisoni.27 marzo 2018CiaoGiorgio, Mara, Alberta Gennari.27 marzo 2018Francesco, Cristina, Francesca e Andrea Vighi si uniscono al dolore di Mario, Nadia, Luana, Alex e familiari per la scomparsa del caro27 marzo 2018Graziella, Giancarlo e Barbara sono vicini alla famiglia per la perdita del loro caro27 marzo 2018Caroamico e collega, grazie per i tuoi preziosi insegnamenti.Ci mancherai!Omar, Alessandro, Salvatore, Timmi, Fabio e Romeo.27 marzo 2018Abbiamo avuto il privilegio di conoscerele sue qualità e la sua bontà, gli dobbiamo tanta riconoscenza e rispetto.Vogliamo pensare a lui che sorvegli come il sole sul grano maturo e controlli i campi arati.Remo, Giorgio, Achille, Carlo, Filippo e famiglie sono vicini ai famigliari in questo momento di grande dolore.27 marzo 2018Caro amicoci mancherai tanto e ti porteremo sempre nel nostro cuore.Umberto, Teresa e Michele, Clara, Giuliano C., Roberto, Antonio e Monia, Betta, Alberto, Mario, Antonio e Milena, Ermes Canali, Giuliano T., Paolo R., Daniele e Miriam, Paolo e Marina, Aminta e Daniela, Ivano, Ornella e Andrea, Franco Colla, Giancarlo, Rico, Stefano e Annalisa, Piergiorgio, Danilo e Ersilia, Giorgio Marchese.27 marzo 2018Gli amici della squadra «Tre Valli» sono vicini ad Aurelio e famigliari per la scomparsa del caro27 marzo 2018Aramini Luigi, Mario e Celaschi Adele con rispettive famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro27 marzo 2018Enalcaccia provinciale partecipa sentitamente al lutto della famiglia per l'immatura scomparsa del socio affezionato27 marzo 2018