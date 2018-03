GIORGIO FORNASARI

Il giorno 26 marzo è mancato il carodi anni 92Lo piangono la figlia Cristina con Giovanni, l'adoratissima nipote Anna, le cognate Luisa e Marisa e tutti i parenti.Il Rosario avrà luogo presso la Chiesa Parrocchiale Maria Immacolata in via Casa Bianca 35 martedì 27 marzo alle ore 20.30.I funerali avranno luogo mercoledì 28 marzo alle ore 9.45 con partenza dall'Ospedale Maggiore di Parma per la stessa Chiesa Parrocchiale Maria Immacolata indi al cimitero di Valera.Un ringraziamento alla carissima Celina per le amorevoli cure.27 marzo 2018Ï Attilio Mora e famigliaÏ Giacomo, Giovanna e famiglieLe cognate Luisa e Marisa, i nipoti Massimo, Matteo, Luciano e Andrea e le famiglie sono vicini a Cristina, Giovanni e Anna per la morte del carissimo27 marzo 2018Le famiglie del Condominio Levante di Via Einstein, 1/3 partecipano al lutto della figlia Cristina Fornasari con il marito Giovanni e Anna per la morte del padre27 marzo 2018Vanna, Francesco, Lorenzo con Silvia e Ivana partecipano al dolore di Cristina per la perdita dell'amatissimo papà signor27 marzo 2018Gianna e Paola Bandini sono vicine a Cristina e famiglia per la perdita del caro27 marzo 2018