GIULIANO PETTENATI

Circondato dell'amore della sua famiglia è mancatodi anni 81Ne danno l'annuncio Luciana, Andrea con Monia e Sabrina, Simone con Daniela, Mattia e Jacopo, il fratello Paolo con Laura, i consuoceri Nera, Gianni e Laura ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati oggi 28 marzo alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa S.Croce di Fontanellato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La famiglia ringrazia il medico curante dott. Enrico Guareschi e tutto il personale dell'Hospice di Vaio per l'affettuosa assistenza.28 marzo 2018Ï Fam. Gianfranco BettiÏ Fam. Frigeri-PetrazzoliCiao Nonnosarai sempre nei nostri cuori.Un bacio Mattia, Jacopo e Sabrina.28-3-2018Nera con Daniela, Mattia e Jacopo profondamente addolorati, abbracciano Luciana, Simone, Andrea, Monia e Sabrina per la scomparsa del carissimo28-3-2018Siamo vicini a Luciana, Andrea e Simone per la scomparsa del caroFamiglia Gianni, Andrea, Laura Carloni.28 marzo 2018Il Presidente Paolo Ghirelli ed i Consiglieri della società Bonatti SpA esprimono sentimenti di solidale partecipazione al dolore del signor Simone Pettenati e famiglia per la perdita del padre, sig.28 marzo 2018Corrado Chiesa e tutti i colleghi del Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione e Servizio Legale della Bonatti SpA sono affettuosamente vicini a Simone per la perdita del caro papà28 marzo 2018La Direzione del Personale Bonatti SpA partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito il collega Simone Pettenati e famiglia per la scomparsa del padre, sig.28 marzo 2018I colleghi Fabrizio, Daniela, Paolo e Roberto del Servizio ICT BONATTI partecipano al lutto di Simone e famiglia per la perdita del papà28 marzo 2018La Direzione e tutti i Colleghi dei Servizi Approvvigionamenti, Logistica, Spedizioni e Magazzino della Bonatti SpA sono vicini con affetto a Simone per la perdita del caro papà28 marzo 2018Piero, Luciana e Corrado sono vicini a Luciana, Andrea e Simone per la perdita del caro28 marzo 2018