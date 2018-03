CROCE



«Io verrò con te, sarò la tua guida, nel tuo



maggior bisogno sarò al tuo fianco...così non



ti lascerò nè ti abbandonerò fino alla fine del



mondo.»



(Salmo 23,7)

Uniti nell'immenso dolore la moglie Paola, i genitori Donatella e Stefano, i suoceri, i cognati, l'adorata nipote Milena, le nonne e i parenti tutti annunciano la scomparsa del caro MATTEO MAGNANI



Insieme pregheremo per Matteo questa sera alle ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di Basilicanova.



La cara salma sarà esposta giovedì 29 marzo dalle ore 9,00 presso la Sala del Commiato Cof Arduini (v.Spadolini, 14/d in Monticelli T.).



I funerali si svolgeranno alle ore 14,45 di giovedì partendo dalla stessa Sala per la chiesa di Basilicanova.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Basilicanova, 28 marzo 2018



Ï Famiglia Celeste Vecchi



Ï Associazione Trebbiatori d'epoca MATTEO



Amore troppo presto ci hai lasciato, ma forse ci hai solo voluto precedere.



Con infinito amore, mamma e papà. Basilicanova, 28 marzo 2018



Con grande affetto ci stringiamo all'immenso dolore di Donatella, Stefano e Graziella per la perdita del caro MATTEO



Afro e Marta con Anna e Valeria. Fraore, 28 marzo 2018



Ferdinando, Mariagrazia, Nicola e Silvia Campanini sono vicini con la preghiera a Stefano e Donatella per la scomparsa del caro MATTEO Piacenza, 28 marzo 2018