ARNALDO FERRARI

Ci ha lasciatodi anni 87Lo annunciano la moglie Tivia, i figli Angelo, Paolo e Claudio, la sorella Elvira, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 29 marzo alle ore 14 partendo dalla Sala del Commiato Le Valli Via Roma, 6 Felino per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Alfieri.29 marzo 2018Ï Famiglia Azzali MauroÏ Famiglia Agnetti PietroÏ Mario e Tina CarrettaConcetta, Otello, Bice, Deanna, Danilo con le rispettive famiglie e nipoti sono vicini a Tivia, Angelo, Paolo e Claudio per la perdita del caro29 marzo 2018