ENNIA DAMENTI ZANICHELLI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli: Giuseppina; Maria con Graziano; Ermes con Francesca, i nipoti Isabella, Denis, Ilaria e Massimo, la signora Elena, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo dall'abitazione di Varano de' Melegari in via Alpini d'Italia n. 5 per la chiesa parrocchiale ove alle ore 14.30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Ferrentino e alla signora Elena per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore a tutte le persone che le sono state vicino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29-3-2018Ï Famiglia Soncini GianlucaÏ Gabriella e Luigi CorradiÏ Anna Franchi e famiglieÏ Famiglia Maria e Gianni PioliI dipendenti della F.lli Zanichelli Srl sono vicini ad Ermes e Massimo e porgono sentite condoglianze per la perdita della signora29 marzo 2018Giancarlo, Maurizio, Giuseppe, Renato, Gianni e famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara29 marzo 2018Amministratori e soci della Nuova Arti Unite S.c.p.a. partecipano commossi al lutto che ha colpito l'amico Ermes Zanichelli per la perdita della cara mamma29 marzo 2018Gli amministratori della Parma Reti 2015 S.c.a.r.l. partecipano commossi al lutto che ha colpito l'amico Ermes Zanichelli per la perdita della cara mamma29 marzo 2018Maria, Armando con Carla e Simona, Paolo con Lorena e Andrea partecipano commossi al dolore di Ermes, Maria, Giusi e famiglia per la dolorosa perdita della cara mamma29 marzo 2018Caragrazie per il grande affetto che mi hai dato.Maria Rosa.29 marzo 2018Giuseppe e Luciana, Gianpaolo e Federica, Fausto e Lucia si stringono a Ermes e famigliari in questo triste momento per la scomparsa della cara29 marzo 2018Le famiglie Marchetti Pelz si uniscono in questo triste momento a Ermes, Massimo e familiari per la scomparsa di29 marzo 2018