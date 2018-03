CRISTINA CREMASCHI

Ci ha lasciatodi anni 49Lo annunciano il marito Luca, il papà Mino, la sorella Lorena con Aldo, il fratello Stefano, il suocero Renzo, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 30 marzo alle ore 13 partendo dalla sala del Commiato di Viale Villetta16/a per la chiesa di Santa Maria della Pace indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 17 presso la stessa chiesa.La salma sarà esposta nella sala del commiato dalla data odierna.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente tutto il personale medico e paramedico dell'Ematologia del settimo piano Torre Medicine.Non fiori ma offerte all'AIL.29 marzo 2018Ï Ulderico, Graziana CarrettaÏ Luigi e Vanna GalliZia Paolina, i cugini Oria, Orazio, Viviana, Marisa e rispettive famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara29 marzo 2018«Lascio un mondo di dolore per un Regno di Pace.»Un bacio aPer Mino, Lorena, Stefano e famiglia, il vostro e il nostro dolore!I cugini Mina, Dina con Andrea, Enrica, Pier Giorgio, Pietro, Vittorio e famigliari.29 marzo 2018I cugini Ives, Luigina, Carla, Tassio, Stefano, Elvira, Suor Luigina, Giuliana e Roberta si stringono con un forte abbraccio al cugino Mino e familiari per il grande dolore diche ci auguriamo nella Luce del Signore.29 marzo 2018La ditta Wise Srl è vicina alla famiglia per la perdita della cara29 marzo 2018I titolari e i dipendenti della ditta Novatek partecipano al dolore dei famigliari e piangono l'amica e collega29 marzo 2018Il Gestore, il Personale, i bambini e i volontari della Scuola dell'Infanzia Santa Teresa del Bambin Gesù abbracciano maestra Lorena e si uniscono al dolore per la perdita della sorella29 marzo 2018Ciaoriposa in pace.Le tue compagne della Squadra di Pallavolo della Aurora.29 marzo 2018Condomini e amministratore del condominio di via De Ambris n. 7 partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora29 marzo 2018Il tuo sorriso resterà nei nostri cuori.Patty, Michele, Morena.29-3-2018Angela e Francesca sono vicine a Luca, Stefano, Mario e famigliari tutti in questo momento di dolore per la perdita della cara29 marzo 2018