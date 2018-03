UGHETTA GORRERI

È tornata alla Casa del Padredi anni 101Ne danno il triste annuncio i nipoti Giorgio e Anna, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 31 marzo alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino indi per il Cimitero di Bianconese.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Consigli e a tutto il personale medico e paramedico del Reparto «Lungo Degenza Barbieri» dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.30 marzo 2018Ciao TataBruno, Mauro e famiglie.30 marzo 2018