CLOTILDE ROMITI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio la figlia Elena con Carlo, i nipoti Marco con Elisa e il piccolo Lorenzo, Giacomo con Chiara.I funerali si svolgeranno oggi 30 Marzo alle ore 9,45 partendo dall'abitazione in Via Grandi, 7 per la Chiesa di Noceto.La cara salma proseguirà per il Tempio della Cremazione a Valera di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Ivano Maccari per l'impegno e la disponibilità data.Un grazie di cuore all'amica Marisa e a Valentina per l'affetto e le cure prestate.30 marzo 2018Roberto e Grazia, Luigi ed Antonella, Ercole e Viarella, Graziella sono vicini ad Elena, Carlo e famiglia per la perdita della cara30 marzo 2018