MALVINA MORETTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio il figlio Silvano con Antonella, il nipote Michael con Emanuela, la sorella Bruna con Nello e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 3 aprile alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Carpaneto.Il S. Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella chiesa di Carpaneto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Zammarchi e alla Croce Rossa di Tizzano, un grazie di cuore a tutte le persone che le sono state vicino.31 marzo 2018Ï Gruppo Alpini TizzanoÏ Rossi Gianni e famigliaÏ Felice, Fausto Rozzi e famigliaÏ Famiglia Mario e Orietta IllariuzziÏ Anna e AldinoÏ Pierino Mistrali e fam.Ï Daniele Mistrali e fam.Ï Sandra, Adriano, Roberto, Pascal, Giovanni e CristinaÏ Lea, Antonella, Mariella, Marco e Luisa MorettiÏ Giorgio, Luigi, Stella e fam.Ï Fam. Giorgio RaffainiÏ Manuela, Bruna MontaliGrazie ziaci mancherai.Franco, Stefano, Sergio.31 marzo 2018Venuto con Maria, Luca, Alessandro, Veronica e Francesca partecipano al lutto di Silvano e Michael per la perdita della cara31 marzo 2018Rodolfo, Renato e Sara sono affettuosamente vicini a Silvano e Michael per la scomparsa della31 marzo 2018Federcaccia Sezione di Tizzano partecipa al lutto di Silvano per la perdita della mamma31 marzo 2018La Squadra Cinghiale La Carobbiese di Tizzano partecipa al dolore di Silvano e famiglia per la perdita della cara31 marzo 2018Ciaoti ho voluto tanto bene.Marina.31 marzo 2018La famiglia Delbono partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara31 marzo 2018