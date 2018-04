ROSA FIERRO

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Angelo e Antonio, la nuora Angela, i nipoti Nicolò, Francesco, Rossella e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 3 aprile alle ore 8.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di S. Benedetto (via Saffi) indi per il Tempio di cremazione di Valera.Il S. Rosario sarà recitato lunedì 2 aprile alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il personale tutto del Reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate.31 marzo 2018Ï Famiglia Bergamini EnzoLa cognata Antonietta Continelli con i figli Dina, Vincenzo, Angelo e Maria e rispettive famiglie partecipano al lutto di Angelino e Antonio per la perdita della cara mamma31 marzo 2018